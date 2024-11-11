ما هي خدمة بريدي التي تقدمها مكاتب البريد المصري؟

كتب- علاء حجاج:

أطلقت الهيئة القومية للبريد خدمة "بريدي" منذ أشهر قليلة، وهي واحد من الحلول الرقمية الذكية التي تسهل تلقي عملاء البريد المراسلات والتواصل المباشر مع الجهات العامة.

وفي هذا التقرير نشرح لكم تفاصيل خدمة "بريدي" ومميزاتها:

خدمة بريدي تعتبر حلًا رقميًا آمنًا لتلقي المراسلات والتواصل المباشر مع الشركات والجهات العامة، وتسهل الخدمة تنظيم المستندات والمراسلات الرسمية من خلال نظام بسيط وفعال ومؤمن، واستخدام أحدث التقنيات لضمان سهولة التعامل و سرعة الحصول على الخدمة، بحسب الهيئة القومية للبريد.

وخدمة بريدي هو صندوق بريد إلكتروني رقمي ذكي وآمن ، وهو عنوانك الرقمي المسجل لدى الهيئة القومية للبريد لكافة مراسلاتك الإدارية والحكومية وغير الحكومية والتجارية وغيرها من المراسلات.

يسمح حساب بريدي للمستخدم بإدارة المراسلات الإدارية والشخصية و تعريفه رقمياً لدى الجهات الحكومية و الغير حكومية في جمهورية مصر العربية ، علاوة على الحصول على الإصدارات الحكومية للعديد من الخدمات الحكومية رقمياً بكل سهولة ويسر.

يمكن للمستخدم الوصول إلى حساب بريدي المرتبط برقمه القومي و صندوق بريدي الرقمي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للبريد على شبكة الانترنت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول " بريدي ".

مميزات خدمة بريدي:

التسجيل لخدمة بريدي والحصول على حساب بريدي و صندوق بريد رقمي آمن مجاناً.

الخدمة رقمية آمنة و موثوقة ومريحة لإرسال واستلام المراسلات الحكومية و غير الحكومية المسجلة و العادية وإدارتها عبر الإنترنت.

الخدمة تشمل تخزين وتأمين وتجميع وتصنيف وأرشفة جميع المستندات.



كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد شهد الإطلاق التجريبي لخدمة "بريدي" في يناير الماضي، والتي تعد التطور الأمثل لخدمة الرسائل المسجلة وإثبات التسليم المسجل بمفهومها المعروف باستخدام أحدث التقنيات.