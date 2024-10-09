إعلان

BBC

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

11:39 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2024

أسعار الأسماك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- دينا كرم:


ارتفع سعر السمك البلطي والمكرونة السويسي والجمبري في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 82 و84 جنيها، بارتفاع جنيه.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 175 جنيها، بارتفاع 15 جنيها.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 170 و 310 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و 350 جنيها، بارتفاع 30 جنيها.

كيلو السمك البوري: سجل بين 120 و 160 جنيها.

أسعار الأسماك سعر السمك البلطي الجمبري سوق العبور
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع البطاطس والباذنجان.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

إعلان

إعلان

تعرف على حالة الطقس حتى الاثنين المقبل
"القومي للإتصالات" يكشف تفاصيل دخول الجيل الخامس إلى مصر
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف