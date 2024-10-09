ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:



ارتفع سعر السمك البلطي والمكرونة السويسي والجمبري في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 82 و84 جنيها، بارتفاع جنيه.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 175 جنيها، بارتفاع 15 جنيها.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 170 و 310 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 160 و 350 جنيها، بارتفاع 30 جنيها.

كيلو السمك البوري: سجل بين 120 و 160 جنيها.