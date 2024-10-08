تعرف على سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2383 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 عند 3064 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 3575 جنيها للجرام.



وحقق سعر الذهب عيار 24 عند 4086 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 28600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 2640 دولار اللأونصة، خلال منتصف التعاملات (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب