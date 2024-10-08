سعر الذهب اليوم في مصر يخسر 15 جنيها ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم

تراجع سعر الذهب ببداية التعاملات اليوم الثلاثاء، وانخفض الجرام بنحو 15 جنيها، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

وانخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2380 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3060 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3570 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4080 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2638 دولار اللأونصة، في بداية تعاملات اليوم (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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