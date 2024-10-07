لأول مرة منذ شهرين.. ليبيا تعود لإنتاج أكثر من مليون برميل نفط يومياً

كتب- أحمد والي:

ارتفع إنتاج النفط الليبي إلى أكثر من مليون برميل يومياً لأول مرة منذ شهرين، بعد حل الأزمة السياسية الأخيرة، التي حدت من الإنتاج والصادرات في الدولة العضو بمنظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوبك".

وبلغ إنتاج ليبيا 1.067 مليون برميل أمس الأحد، بعد رفع أمر "القوة القاهرة" في 3 أكتوبر، وفق "بلومبيرج الشرق".

ويُقصد بحالة القوة القاهرة هي تعليق العمل مؤقتاً من أجل مواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن ذلك.

وتنتج الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عادة أكثر من 1.2 مليون برميل يومياً، لكن حجم الإنتاج انخفض إلى ما دون 450 ألف برميل في أواخر أغسطس بعد أن أقالت الحكومة الواقعة في غرب البلاد المنقسمة محافظ البنك المركزي، مما دفع منافستها الواقعة في الشرق إلى إصدار أمر بإغلاق حقول النفط رداً على ذلك، وكثيراً ما تأثر إنتاج البلاد بالمشاحنات السياسية وسط تصارع الأطراف المتعارضة للسيطرة على القطاع الحيوي.

وعاد حقل الشرارة للإنتاج -الخميس الماضي-، وتجدر الإشارة إلى أن "الشرارة" هو الحقل الأكبر في البلاد، وتوقف إنتاجه البالغ 260 ألف برميل يومياً قبل بدء الخلاف السياسي في أواخر أغسطس.

ومن شأن عودة الإمدادات أن تؤثر على أسعار النفط العالمي بالهبوط، تماماً كما أدى الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى رفع الأسعار إلى ما يقرب من 75 دولاراً للبرميل.

ولا تزال السوق تعاني من ضعف الطلب، خاصة من الصين، في حين يستعد بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول لتخفيف بعض تخفيضات الإنتاج ابتداءً من ديسمبر.

وفي 26 سبتمبر الماضي، اتفق ممثلون عن الإدارتين المتنازعتين في ليبيا على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، ناجي عيسى، مما أدى إلى حل المأزق بشأن المنصب الذي يمنح فعلياً السيطرة على مليارات الدولارات من عائدات الطاقة.