العقارات تتصدر قائمة التداولات الأسبوعية بالبورصة بقيمة 6.1 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

تصدر قطاع العقارات قائمة التداولات – بدون صفقات – بقيمة تداولات بلغت 6.21 مليار جنيه من إجمالي قيمة تداولات السوق الأسبوعية – بدون صفقات- 22.98 مليار جنيه، ليصل الحصة السوقية للقطاع بلغت 27% وبحجم تداولات تصل لـ 1.25 مليار ورقة مالية منفذة.

ويأتي قطاع موارد أساسية في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت 2.92 مليار جنيه وبحصة سوقية 12.7% وبحجم تداولات تصل لـ 151.7 مليون ورقة مالية منفذة.

واحتل قطاع خدمات مالية غير مصرفية المركز الثالث بقيمة تداولات بلغت 2.90 مليار جنيه وبحصة سوقية 12.7% وبحجم تداولات تصل لـ 826.3 مليون ورقة مالية منفذة.

وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بقيمة تداولات بلغت 2.20 مليار جنيه وبحصة سوقية 9.6% وبحجم تداولات تصل لـ 44.2 مليون ورقة مالية منفذة، ويليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بلغت 1.36 مليار جنيه وبحصة سوقية 5.9% وبحجم تداولات تصل لـ 620.8 مليون ورقة مالية منفذة.