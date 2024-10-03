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سعر الذهب يواصل الانخفاض خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

01:33 م الخميس 03 أكتوبر 2024

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب 5 جنيهات مجددا خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2386 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 3068 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 3580 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4091 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب عند 28640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.53% إلى نحو 2644 دولار اللأونصة، خلال منتصف التعاملات (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميًا سعر الجنيه الذهب
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