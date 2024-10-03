انخفاض سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب 5 جنيهات ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه خلال التعاملات المسائية أمس الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2390 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 3073 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 3585 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4097 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب عند 28680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.9 % إلى نحو 2656 دولار اللأونصة، ببداية التعاملات الصباحية (تعادل الأوقية حجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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