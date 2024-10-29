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تراجع بنسبة 60%.. انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس مع بدء إنتاج العروات الجديدة

04:55 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

أسعار الطماطم والبطاطس

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كتبت- دينا كرم:
قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن سعر كيلو الطماطم انخفض بنسبة 60 ليصل إلى 17 جنيهًا، مقابل 40 جنيهًا قبل الانخفاض، كما تراجعت أسعار البطاطس بنسبة 50% حيث أصبح سعر الكيلو 18 جنيهًا بعدما وصل إلى 35 جنيهًا.
وأرجع النجيب هذا الانخفاض إلى وفرة المعروض بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، وبدء إنتاج العروات الجديدة الذي يشهد إنتاجًا وفيرًا من محاصيل مثل البطاطس والطماطم والخيار، الباذنجان، الكوسة، الفلفل، والخس، مما يعزز استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.

وأكد، النجيب، على أن الأسواق ستواصل تسجيل انخفاضات تدريجية في ظل استمرار تدفق المحاصيل الشتوية.
ويأتي هذا التراجع بعد موجة ارتفاع حادة في أسعار الطماطم والبطاطس خلال شهري اغسطس وسبتمبر، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 35 و45 جنيهًا، كما تراوح سعر البطاطس بين 30 و35 جنيهًا.

وكان رئيس الوزراء، قال في تصريح سابق له، إن جزءًا كبيرًا من إنتاج الطماطم تضرر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وكان محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة، قال إن أسعار الطماطم ارتفعت بنسبة 400% خلال سبتمبر بسبب جشع بعض التجار وتعدد الوسطاء، كما أوضح أن الفترة الممتدة بين منتصف سبتمبر وأكتوبر تُعرف بـ"فترة فصل العروة"، حيث يقل إنتاج الطماطم قبل بدء العروة الجديدة، مما يؤثر على توازن السوق.

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