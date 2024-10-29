كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-10-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب أمس الاثنين استقر بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-10-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4254 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3722 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3191 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2482 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1772 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 132306 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29776 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42 % إلى نحو 2747 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب