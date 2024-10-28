هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.13% إلى مستوى 30773 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 170.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 148.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 22.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.85% إلى مستوى 30812 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.