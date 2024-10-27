كتب-محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 27-10-2024، مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن ارتفع سعره بنحو 10 جنيهات للجرام خلال منتصف تعاملات السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع أمس السبت، بنحو 10 جنيهات للجرام خلال منتصف تعاملات السبت، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 27-10-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4263 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3730 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3197 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2487 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1776 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 132590 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29840 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42 % إلى نحو 2747 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب