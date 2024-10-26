خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد والبيض والذهب يعوض خسائره

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد والاسمنت، والبيض خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاد الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض طفيف لأسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت ( موقع رسمي)

87 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

انخفاض الخيار والفلفل.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار اللحوم والأرز والزيت والجبن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت