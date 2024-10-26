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انخفاض طفيف لأسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

10:20 ص السبت 26 أكتوبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا كرم:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 104 جنيه، بتراجع 1.53 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 88 جنيها، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 120 جنيها.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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