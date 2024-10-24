خريطة الأسعار اليوم: تراجع أسعار الدواجن والبيض وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعارالذهب يعاود الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي

انخفاض طفيف لأسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض السكر والأرز.. أسعار السلع الأساسية اليوم (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

ارتفاع سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم

انخفاض أسعار الحديد بالأسواق اليوم الخميس ( موقع رسمي)