تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع البصل، والكوسة، والباذنجان، والفلفل، والخيار خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 10 و16 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

البطاطس: تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

البصل الأبيض: يتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الكوسة: تتراوح بين 6 و14 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 10 و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الملوخية: تتراوح بين 4.5 و 6.5 جنيه.

الخيار الصوب: يتراوح بين 15 جنيهًا و21 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و14 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 15 و30 جنيهًا.

برتقال بلدي: يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

الليمون البلدي: يتراوح بين 5 و8 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.