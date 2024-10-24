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انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

10:16 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 172.45 جنيه، بتراجع 5.49 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 173.89 جنيه، بتراجع 6.89 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البيض
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