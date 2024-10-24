ارتفاع سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 20 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات المسائية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2493 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3205 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3740 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4274 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 29920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.85% إلى نحو 2738 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب