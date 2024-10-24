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السويدي إليكتريك توضح حقيقة توقيع شركة تابعة لها اتفاقيات بترولية

12:56 م الخميس 24 أكتوبر 2024

السويدي إليكتريك

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كتبت- أمنية عاصم:

قالت شركة السويدي إليكتريك أن شركة السويدي الصناعية التي وقعت اتفاقيات بترولية مع تحالف يضم السويدي اليكتريك "، ليست تابعة لها.

ووفق إفصاح الشركة للبورصة اليوم، أن الشركة تؤكد التزامها بالإفصاح عن أى أخبار جوهرية وفقًا لقواعد الإفصاح الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وتأسست شركة السويدي اليكتريك المدرجة في البورصة المصرية 2006 متخصصة في العمل كمزود لحلول الطاقة والحلول الرقمية والبنية التحتية. وتعمل الشركة في خمسة قطاعات أعمال رئيسية: الأسلاك والكابلات والمنتجات الكهربائية والهندسة والبناء والبنية التحتية الذكية واستثمارات البنية التحتية.

السويدي إليكتريك اتفاقيات بترولية شركة السويدي الصناعية
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