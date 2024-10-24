سعر الذهب يتراجع اليوم ببداية التعاملات الصباحية

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب 25 جنيها ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه بأمس خلال التعاملات المسائية.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2480 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3189 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3720 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4252 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 29760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% إلى نحو 2734 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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