إعلان

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء ( موقع رسمي)

10:40 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40077.5 جنيه، بتراجع 319.62 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41503.35 جنيه، بتراجع 245.04 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2789.67 جنيه، بتراجع 158.5 جنيه

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد الحديد الاستثماري حديد عز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

أمطار ورياح على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين