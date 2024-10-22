سعر الذهب اليوم في مصر يهبط ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ببداية التعاملات الصباحية ، وهبط الجرام بنحو 25 جنيها مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2473 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3180 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3710 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4240 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2732 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، ببداية التعاملات، بنسبة 0.44 % وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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