إعلان

BBC

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

11:00 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2024

أسعار الدواجن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلي 103.52 جنيه، بزيادة بزيادة 62 قرشا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 78.92 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.14 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مفيش دولار.. جوجل تخطر منشئي المحتوى بتحصيل الأرباح بالجنيه المصري

إعلان

إعلان

أمطار وانخفاض الحرارة.. تعرف على تفاصيل الطقس حتى الإثنين المقبل
معركة السماء.. هجوم إيراني غير مسبوق على إسرائيل (بث مباشر)
عاجل| سقوط قتلى ومصابين.. المشاهد الأولى من عملية إطلاق النار في إسرائيل