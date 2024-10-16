تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر

كتبت– دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4143 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4172 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3650 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3129 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29200 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.