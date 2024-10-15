إعلان

BBC

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:32 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

البورصة المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- أمنية عاصم:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.90% عند مستوى 30273 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.96% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.52%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 25.60 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 7.17 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 18.42 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.06% عند مستوى 30273 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.

البورصة البورصة المصرية مؤشرات البورصة أسهم البورصة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الاتصالات "كعب داير" لجذب استثمارات لقطاع التعهيد

إعلان

إعلان

* الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
الفصل وغرامة تساوي الخسائر.. إجراءات جديدة لمواجهة تعاطي المخدرات بالسكة الحديد
أدخنة سوداء وفرامل ضعيف.. شهادات صادمة لـ طلاب الجلالة المصابين عن حادث الأتوبيس