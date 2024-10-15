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83 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

10:28 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

اسعار السمك

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كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 81 و 83 جنيهًا.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و 210 جنيه.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 175 و325 جنيهًا.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 145 جنيهًا.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و 340 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًا.

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور أسعار الأسماك اليوم
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