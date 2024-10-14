خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والدواجن والذهب يعود للارتفاع

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت الاسمنت ،والأرز، والسكر، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وصعد سعر الذهب خلال منتصف التعاملات مقارنة ببداية التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض أسعار اللحوم والفول وارتفاع الأرز والسكر في الأسواق اليوم الاثنين

انخفاض أسعار الحديد اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بمنتصف تعاملات الاثنين