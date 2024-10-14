إعلان

BBC

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والدواجن والذهب يعود للارتفاع

03:08 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

الدواجن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت الاسمنت ،والأرز، والسكر، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وصعد سعر الذهب خلال منتصف التعاملات مقارنة ببداية التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين في سوق العبور

ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض أسعار اللحوم والفول وارتفاع الأرز والسكر في الأسواق اليوم الاثنين

انخفاض أسعار الحديد اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بمنتصف تعاملات الاثنين

خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار السمك أسعار الخضروات والفاكهة أسعار اللحوم أسعار الحديد سعر الذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة اليوم الاثنين 14 أكتوبر

إعلان

إعلان

بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
بعد انتشار ساهر والرادار الألماني.. إليك سرعات الطرق السريعة والرئيسية
على بعد 25 كيلومتراً.. انتشال جثة المفقود الثالث في حادث قطار المنيا