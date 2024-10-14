انخفاض أسعار الحديد اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الاثنين بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعارالأسمنت.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية، أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39922.28 جنيه، بتراجع 2527.72 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41379.85 جنيه، بتراجع 2031.69 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2797.5 جنيه، بارتفاع 330.27 جنيه.