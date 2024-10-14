ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 12و18جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البطاطس: تتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

البصل الأبيض: يتراوح بين 14 و22 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و13 جنيهًا، بارتفاع جنيه.

الكوسة: تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 9 جنيهات و 11 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.

الملوخية: تتراوح بين 4 و 6 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي: يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

برتقال بلدي: يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع 2.5 جنيه.

الليمون البلدي: يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.