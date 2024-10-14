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ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

10:50 ص الإثنين 14 أكتوبر 2024

أسعار البيض

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ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 177.69 جنيه، بزيادة 1.38 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 176.8 جنيه، بتراجع 5.38 جنيه.

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