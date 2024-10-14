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تراجع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

10:54 ص الإثنين 14 أكتوبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 106.45 جنيه، بتراجع 23 قرشا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 93.19 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.89 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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