سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بالتعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول التعاملات المسائية، بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه، بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

وكان سعر الذهب قفز بنحو 15 جنيها حتى منتصف تعاملات اليوم الجمعة، ليواصل الصعود بنحو 10 جنيهات أخرى بالتعاملات المسائية، ليكون إجمالي ارتفاعه حتى الآن نحو 25 جنيها.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2386 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3068 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3580 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4091 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28640 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.80% إلى نحو 2650 دولار اللأونصة، بحلول التعاملات المسائية (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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