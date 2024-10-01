خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والحديد والذهب وانخفاض الأرز والزيت

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن والذهب والحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الأرز والزيت ، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض ترتفع اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن ترتفع اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي وتراجع الكابوريا.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

انخفاض الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار الأرز والزيت وارتفاع الجبن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات الثلاثاء