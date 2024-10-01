إعلان

BBC

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والحديد والذهب وانخفاض الأرز والزيت

03:34 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2024

خريطة الأسعار اليوم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن والذهب والحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الأرز والزيت ، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض ترتفع اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن ترتفع اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي وتراجع الكابوريا.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

انخفاض الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار الأرز والزيت وارتفاع الجبن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات الثلاثاء

أسعار الدواجن الذهب الزيت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصلحة الضرائب توقع على الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية

إعلان

إعلان

* الدين الخارجي لمصر يسجل تراجعا تاريخيا في النصف الأول من 2024
يشبه السماعات| ماذا نعرف عن رادار ميستا كومباكت الجديد؟.. يلتقط 126 سيارة في لحظة
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد تعلن أماكن تواجد السحب الممطرة