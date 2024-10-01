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أسعار الدواجن ترتفع اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

11:00 ص الثلاثاء 01 أكتوبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 103.24 جنيه، بزيادة 1.15 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 86.87 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.62 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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