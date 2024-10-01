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أسعار البيض ترتفع اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

11:02 ص الثلاثاء 01 أكتوبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 178.05جنيه، بزيادة 1.36 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 177.43 جنيه، بزيادة 2.3 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض البلدي كرتونة البيض
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