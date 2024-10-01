سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء بنحو 10 جنيهات بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2380 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3060 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3570 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4080 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 28560 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.56% إلى نحو 2649 دولار اللأونصة، (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب