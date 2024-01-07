بعد قفزته أمس.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه مساء أمس.

ويأتي ذلك بعد أن قفز سعر جرام الذهب خلال تعاملات أمس بنحو 105 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2183 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2807 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3275 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3742 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 26200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2045 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة بارتفاع 1.8 دولار، بنسبة 0.09% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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