سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر في بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 100 جنيه، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2567 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3300 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3850 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4400 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 30800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط إلى نحو 2037 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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