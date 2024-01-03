خريطة الأسعار اليوم: زيادة الدواجن والأرز والطماطم وهبوط الذهب والبلطي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن، واللحوم، والأرز في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، كما واصل سعر الذهب التراجع في السوق المحلي بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يواصل التراجع بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار السمك البلطي والجمبري وارتفاع البوري اليوم في سوق العبور

ارتفاع أسعار الطماطم والفلفل الرومي وانخفاض الفاصوليا بسوق العبور اليوم

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار اللحوم والأرز في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)