انخفاض أسعار السمك البلطي والجمبري وارتفاع البوري اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، والجمبري في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري، والبوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 61 و63 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و115 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 جنيها و400 جنيه، بارتفاع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و235 جنيها، بانخفاض 25 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 90 و130 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.