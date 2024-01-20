بعد قفزة صاروخية.. هبوط كبير بسعر الذهب اليوم السبت مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 80 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

كان سعر جرام الذهب قفز بقيمة 205 جنيهات خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2327 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2991 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3490 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3989 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2029 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة 6.15 دولار بنسبة 0.3%، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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