سعر الذهب في مصر اليوم الأحد مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2173 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2794 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3260 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3726 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 26080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2049 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة، بزيادة 20.15 دولار، بنسبة 0.99% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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