الملا: الغاز الطبيعي الوقود الأفضل في المرحلة الانتقالية للتحول الطاقي

كتب- أحمد والي:

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة الوزارية الاستراتيجية ضمن فعاليات مؤتمر "غازتك 2023" بسنغافورة، وفقا للبيان الصادر من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء.

وناقش عدد من وزراء البترول والطاقة خلال الجلسة دور الغاز الطبيعي، والمسال، في تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون.

وأكد الملا خلال الجلسة أن هناك حالياً انتشارا، وتسارعا فى أنشطة ومشروعات الغاز الطبيعي، والمسال، فى ظل الإجماع العالمي على أن الغاز الطبيعي هو الوقود الأفضل خلال المرحلة الانتقالية للتحول الطاقي الكامل.

وأشار الملا إلى أن مصر تبني على الزخم الذي أحدثه مؤتمر المناخ COP27 الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، ولتحقيق تلك الأهداف المرجوة، لابد من الاستدامة على ضخ الاستثمارات، إلى جانب دعم سُبل التعاون، والتكامل بين الدول.

كما التقى الملا مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق، وعدد من رؤساء شركات البترول والغاز العالمية على هامش فعاليات المؤتمر.

وأكد جونسون أن التحديات التي يشهدها المناخ الاقتصادي والجيوسياسي حالياً، حتم على الحكومات أن تتعامل مع تحديات التغير المناخي من جانب، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جانب آخر.

وأشار جونسون إلى أن الشتاء القادم سيشهد ارتفاع معدلات التضخم، وعدم اليقين حول أسعار الطاقة، وهو ما يستلزم تضافر الجهود، والتعاون، والتكامل نحو مستقبل أفضل للجميع.

ويعد مؤتمر غازتك أحد أكبر المؤتمرات العالمية التى تعقد سنوياً في مجال الغاز الطبيعي، ويُناقش خلاله أهم القضايا، والتكنولوجيات الحديثة في مجال الغاز الطبيعي والمسال، والهيدروجين، وخفض انبعاثات الكربون، ويضم المؤتمر أكثر من 40 ألف مشارك، وفقا للبيان.

وخلال جلسة رؤساء وقادة قطاع الطاقة، ناقش رؤساء ومسئولو شركات (إكسون موبيل، وإيني، وشل، وشيفرون، وفيتول)، أوضاع أسواق الغاز المسال العالمية، وقدرتها مستقبلا على تلبية الاحتياجات العالمية.

وأشاروا إلى أن المتطلبات المتغيرة لأوروبا من الطاقة، تعد مؤشرا لزيادة كميات الإمدادات العالمية حتى منتصف العقد الحالي، مما ينتج عنه مستويات تنافسية كبيرة في ظل تزايد الطلب الآسيوي.