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إيسترن كومباني: صفقة بيع 30% من أسهم الشركة لا يؤثر على حصتنا بالمتحدة

12:37 م الإثنين 04 سبتمبر 2023

الشركة الشرقية إيسترن كومباني

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كتبت - شيماء حفظي:

قالت الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني" إن بيع حصة 30% من الشركة، لن يؤثر على ملكية الشرقية في الشركة المتحدة للتبغ.

ووقعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، الأحد، على اتفاقية بيع 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية.

"تلك الاتفاقية لا يوجد تأثير على حصة الشركة الشرقية في الشركة المتحدة للتبغ والبالغة 24%"، وفقا للبيان.

وتبلغ قيمة الصفقة 625 مليون دولار بما يعادل نحو 19.3 مليار جنيه، مع توفير المشتري 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع، وفقا لبيان الحكومة.

سوق مصراوى

إيسترن كومباني الشركة المتحدة للتبغ المواد التبغية

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