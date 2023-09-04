إيسترن كومباني: صفقة بيع 30% من أسهم الشركة لا يؤثر على حصتنا بالمتحدة

كتبت - شيماء حفظي:

قالت الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني" إن بيع حصة 30% من الشركة، لن يؤثر على ملكية الشرقية في الشركة المتحدة للتبغ.

ووقعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، الأحد، على اتفاقية بيع 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية.

"تلك الاتفاقية لا يوجد تأثير على حصة الشركة الشرقية في الشركة المتحدة للتبغ والبالغة 24%"، وفقا للبيان.

وتبلغ قيمة الصفقة 625 مليون دولار بما يعادل نحو 19.3 مليار جنيه، مع توفير المشتري 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع، وفقا لبيان الحكومة.