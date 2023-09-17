وزير المالية: 300 جنيه قيمة الزيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريا، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

ومن المنتظر أن تصبح قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بعد هذه الزيادة 3900 جنيه، وذلك بعد أن زادت مؤخرا بقيمة 600 جنيه منذ عدة شهور.

جاء ذلك بعد حزمة قرارات أعلنها أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 4000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، والمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه.

كما تضمنت الحزمة زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش "تكافل وكرامة" بنسبة 15%، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، وإطلاق مبادرة من البنك الزراعي للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين من المتعثرين، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% إلى 45 ألف جنيه.

ومن المنتظر أن يكون استحقاق هذه الحزمة من القرارات اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، بحسب ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان اليوم، والذي أشار إلى أنه ستتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر.

وأضاف الوزير أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه.