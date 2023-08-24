كل ما تريد أن تعرفه عن انضمام مصر لتجمع البريكس (تغطية خاصة)

وافقت مجموعة بريكس اليوم الخميس على انضمام عدد من الدول للتكتل ومنها مصر والسعودية والإمارات وإيران.

وسعت العديد من الدول إلى الانضمام لتجمع بريكس خلال الفترة الماضية للاستفادة من مميزات الانضمام للتجمع في الفترة الأخيرة، منتظرة حسم مصير عضويتها في الاجتماعات الحالية للمجموعة.

كانت الاجتماعات السنوية رقم 15 لتكتل بريكس الاقتصادي، انطلقت أمس الأول بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بمشاركة مسؤولين من الدول الخمسة الأعضاء وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي تختتم أعمالها اليوم الخميس.

وفي هذا التقرير يقدم "مصراوي" تغطية خاصة عن انضمام مصر لتجمع البريكس والاستفادة من هذا الانضمام كالتالي:

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