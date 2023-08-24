تخفيف الضغط على الدولار.. فخري الفقي يكشف أهم نتائج الانضمام لـ"بريكس"

كتب- سامح سيد:

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تعتبر الدولة رقم 2 من حيث الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا بعد نيجيريا، ووفقا لصندوق النقد الدولي ستكون مصر رقم واحد في 2050 وبالتالي فهي دولة محورية ولها مكانتها، وانضمامها رسميا إلى تحالف بريكس يعكس هذه المكانة.

وأضاف "الفقي" في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، عقب إعلان قمة البريكس عن انضمام مصر لها، أن الانضمام سيخفف من الضغط على عملة الدولار طالما سيكون التعامل بالعملات المحلية، وكذلك التبادل التجاري ومستلزمات السلع والإنتاج، متوقعا وجود نظام شبيه بنظام سويفت للتبادل بين العملات المحلية.

وأوضح أن سلة عملات البنك المركزي المصري بالتأكيد في المستقبل ستضيف عملات جديدة بجوار العملات الخمس المعروفة حاليا، حيث سيتم التعامل بها مع الدول الأعضاء.

وأشار فخري الفقي إلى أن "بريكس" ليس مجرد تجمع اقتصادي عادي، متابعا: هناك تخوفات أمريكية من هذا التجمع وزعزعة الاستقرار النقدي الدولي وهو ما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن للإصلاح المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، إلى جانب التخوف السياسي من طبيعة الأنظمة السياسية للصين وروسيا.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه على الرغم من التخوفات الأمريكية والصراع الدائر إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لازالت لديها بورصات تتحكم في الأسعار العالمية وعلى رأسها البترول والحبوب فالولايات المتحدة تنتج 26% من اقتصاد العالم ووزنها في الصندوق 17% تليها الصين التي تنتج 18% ووزنها في صندوق النقد 6.8%.

ولفت إلى أن تجمع البريكس لم ينجح في إنشاء عملة موحدة للدول الأعضاء وهو ما جعل الدول الأعضاء يصرفون النظر عن هذه الفكرة نظرا لأن الصين وروسيا لا يريدون التخلي عن عملاتها فضلا عن أن الاتحاد الأوروبي استغرق لإنشاء عملة موحدة 11 عاما.

واستطرد قائلا: الصين وروسيا أكثر سيطرة على تجمع البريكس وكانت توجد خلافات بينهم حول توسيع العضوية وخاصة أن الهند كانت لديها تحفظات بضرورة وضع معايير للتوسع.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، رسميا عن دعوة 6 دول ليكونوا أعضاءً في بريكس، وهم السعودية والإمارات ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران.

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