عضو بالشيوخ: مصر أحد الرابحين من الانضمام لتجمع بريكس الاقتصادي

كتب- سامح سيد:

أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أهمية الدور الذي ستلعبه مصر عقب انضمامها إلى تجمع دول "بريكس" والذي يعد واحدا من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم.

وقالت ريهام عفيفي، في بيان الخميس، إن تجمع البريكس بدأ بـ4 دول وهي الصين والهند وروسيا والبرازيل ثم انضمت إليه جنوب إفريقيا فأصبح 5 دول إلا أن هذا التجمع يمثل تقريبا 30% من حجم الاقتصاد العالمي، وتشغل دوله الخمس تقريبا 26% من مساحة العالم، و43% من عدد سكان العالم.

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي أن تجمع البريكس ينتج أكثر من 30% من الحبوب في العالم وهي السلع الاستراتيجية للغذاء بالنسبة لسكان العالم، وبالتالي الانضمام لهذا التجمع والاندماج فيه مهم لأي دولة خصوصا دول الاقتصادات الناشئة حتي يمكنها توفير جانب من الحماية حال وقوع اضطرابات اقتصادية كما حدث مرات متعددة.

وشددت النائبة ريهام عفيفي على أهمية العلاقات المصرية مع دول مجموعة البريكس خصوصا الاستراتيجية منها مع الصين وروسيا والهند، فضلا عن المميزات الجغرافية.

وتابعت: تعد مصر ممرا دوليا مهما يربط الشرق والغرب من خلال قناة السويس الممر المائي الذي تمر منه التجارة العالمية بنسبة كبيرة، وهي مفتاح إفريقيا وعضو تكتلاتها الاقتصادية الثلاث "الكوميسا - مجموعة شرق إفريقيا - مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي".

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أن الميزة الأهم في هذا التجمع الاقتصادي هو الخروج ولو بنسبة معقولة من هيمنة الدولار ومن الشروط السياسية الصعبة والمجحفة التي تفرضها المؤسسات المالية الغربية سواءً البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي خصوصا في ظل حالة الاستقطاب الجارية في العالم الآن والصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتأثير ذلك سلبيا على الدول ذات الاقتصادات الناشئة.​