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أول تعليق من السيسي على انضمام مصر إلى تحالف بريكس

12:14 م الخميس 24 أغسطس 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بيانا تعقيبا على دعوة مصر إلى المشاركة في تحالف دول بريكس.

وقال الرئيس السيسي: أثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعا علاقات وثيقة.

وأعرب الرئيس عن تطلعه للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، ومع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهها، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.

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