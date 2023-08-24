تخفيف الضغط على الدولار.. ماذا يعني انضمام مصر لتجمع بريكس؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، لمصراوي، إن وجود مصر في تجمع البريكس، يعطي ثقلا وأهمية لمصر خاصة أنها كانت ضمن 6 دول وافقت المجموعة على انضمامها في البداية من بين 23 دولة طلبت الانضمام.

وأعلنت مجموعة بريكس اليوم الخميس موافقتها على انضمام عدد من الدول للتكتل ومنها مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

وسعت العديد من الدول إلى الانضمام لتجمع بريكس خلال الفترة الماضية للاستفادة من مميزات الانضمام للتجمع في الفترة الأخيرة، وكانت تنتظر حسم مصير عضويتها في الاجتماعات المنعقدة حاليا للمجموعة.

وأوضح نافع، أن الانضمام لتجمع البريكس قد ينعكس على الدول المنضمة في الاستفادة من تطوير علاقاتها مع دول باقي التجمع بشكل أفضل، من حيث التفضيل في المعاملات التجارية، وتطوير نظام المدفوعات والاعتماد على العملات المحلية للدول مما يخفف الضغط على عملات أخرى.

وأضاف أنه على سبيل المثال بالنسبة لمصر قد يخفف الانضمام الضغط على الدولار في التبادلات التجارية لها مع دول التكتل، مشيرا إلى أن هذا لن يحل أزمة سعر الصرف، نظرا لارتباط الأزمة بمصر بالاقتصاد الحقيقي، لكنه سيساهم في حل أزمة الاقتصاد الحقيقي من خلال فتح فرص للتصدير مع دول المجموعة والتشجيع على زيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري.

وتمثل دول مجموعة بريكس نحو 40% من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40% سكانه، ووصلت مساهمة المجموعة إلى 31.5% من الاقتصاد العالمي.